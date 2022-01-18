Shop.mts.by признан лучшим интернет-магазином на конкурсе "Выбор года 2021"

Shop.mts.by стал лучшим на конкурсе "Выбор года 2021" в номинации "Интернет-магазин мобильных телефонов, планшетов и аксессуаров". О его популярности говорят и данные продаж.

За 2021 год на сайте интернет-магазина МТС было оформлено около 200 тысяч заказов. По сравнению с 2020 годом количество покупок выросло почти в 3 раза. В среднем в месяц услугами доставки пользовались более 6 тысяч покупателей.

Самыми популярными моделями смартфонов в 2021 году были:

Apple iPhone 11 Samsung Galaxy A52 Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi Note 10S Apple iPhone SE (2020)

Топ 5 популярных компаний-производителей смартфонов:

Xiaomi Apple Samsung Huawei Honor

Традиционно чаще всего заказывали смартфоны, планшеты и аксессуары к ним. Клиенты выбирали более чем из 1.5 тысяч различных товаров в интернет-магазине.

В 2021 году ассортимент интернет-магазина МТС существенно расширился. Кроме привычных девайсов в продаже появились вещи для создания "умного" дома: роботы-пылесосы, "умные" электрочайники, розетки, лампочки, датчики окружающей среды и движения, а также многое другое.

Рекордное количество продаж за 2021 год в интернет-магазине МТС было зафиксировано с 27 по 29 декабря. Большой популярностью в эти дни пользовались не только смартфоны и планшеты. На подарки активно разбирали в том числе смарт-часы, "умные" колонки и роботы-пылесосы.

Топ 10 популярных покупок в самые "горячие" дни 2021 года:

Смартфон Apple iPhone 13 Смартфон Samsung Galaxy A52 Смартфон Xiaomi Redmi 9T Смартфон Apple iPhone 11 Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Планшет Samsung Galaxy Tab A7 LTE Ноутбук Honor MagicBook M15 космический серый Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Смарт-часы Apple Watch SE 44 Колонка портативная Новая Яндекс. Станция Мини

Одна из причин популярности интернет-магазина МТС — это постоянное наличие большого количества акционных предложений на разные группы товаров. Самыми востребованными были — "Удачная покупка", "Смарт-устройства", "Самым любимым".