Samsung представила процессор Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2

Компания Samsung официально представила новый процессор Exynos 2200 для смартфонов. Главной особенностью новой SoC является видеоядро Xclipse 920 с архитектурой RDNA 2-го поколения. Напомним, что южнокорейский гигант лицензировал у компании AMD графические наработки еще в 2019 году.

Exynos 2200 производится по 4 нм техпроцессу. В чипе используются одно мощное ядро Cortex X2, три ядра Cortex A710 для высокопроизводительных задач и четыре энергоэффективных ядра Cortex A510. Подробностей о тактовых частотах пока нет. Блок Multi-IP Governor отслеживает компоненты SoC и распределяет нагрузку в зависимости от требований. Это должно повысить производительность и энергоэффективность процессора.

Samsung пока предпочла не раскрывать характеристики графического процессора Xclipse 920, но сообщила, что он поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей и технологиию Variable Rate Shading.

Кроме ядер GPU и CPU, Exynos 2200 также содержит нейропроцессор для приложений искусственного интеллекта, модем 3GPP Release 16 5G с поддержкой современных технологий 5G и функций безопасности, таких как Integrated Secure Element. Процессор Image Signal Processor поддерживает сенсоры камеры до 200 Мп. Декодирование видео может выполняться в 4K@240FPS или 8K@60FPS, кодирование в 4K@120FPS или 8K@30FPS.

По информации компании, новый чип уже находится в серийном производстве, но какие именно смартфоны на нем выйдут пока не известно.