Microsoft потеряет большие деньги, если не купит Activision Blizzard

Новость о покупке корпорацией Microsoft игрового гиганта Activision Blizzard стала шоком для всей индустрии, но до сих пор остаются вопросы, связанные с нюансами соглашения. Один из них: что будет, если сделка все-таки не состоится по тем или иным причинам?

Некоторые подробности были раскрыты в документе, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Так, согласно условиям договора, Microsoft выплатит Activision Blizzard компенсацию в размере $2 млрд, если сделка сорвется при определенных обстоятельствах до 18 января 2023 года. Далее, предусмотрена плата в размере $2.5 млрд в случае расторжения сделки между 18 января и 18 апреля 2023 года. Если же уведомление о отказе от сделки будет направлено после 18 апреля 2023 года, редмондский гигант будет обязан выплатить в общей сложности $3 млрд.

Для того, чтобы поглощение состоялось, Microsoft предстоит получить одобрение как акционеров Activision Blizzard, так и регулирующих органов, в т.ч. антимонопольной службы. Сделка оценивается в $68.7 млрд, ожидается, что она будет закрыта к лету 2023 года.