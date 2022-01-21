Amazon откроет магазин одежды, которую поможет подбирать ИИ

Amazon до конца года в США откроет первый розничный магазин одежды с умным виртуальным помощником. Представители корпорации характеризуют его как "«волшебный шкаф» в примерочной".

Площадь магазина составит около 2800 кв.м. Это в 2-3 раза меньше, чем у традиционных универмагов, тем не менее, в магазине Amazon будет предлагаться более чем вдвое больше товаров. Все дело в том, что в зале будет демонстрироваться по одному предмету одежды каждого стиля и бренда, а остальные останутся в подсобных помещениях. Покупатели смогут отсканировать QR-код на изделии для выбора цвета и размера модели. Затем выбранную одежду можно будет одеть в примерочной, куда товар будет доставлен.

Внутри примерочной имеется сенсорный дисплей, позволяющий запрашивать другие образцы одежды для примерки, которые персонал принесет "в считаные минуты". Именно поэтому Amazon называет магазин аналогом "«волшебного шкафа» с кажущимся бесконечным выбором". Кроме того, на основе списка товаров, которые отсканировал покупатель, дисплей сам будет рекомендовать подходящие, по его мнению, варианты. Покупатели также смогут заполнить анкету со своими предпочтениями, которая поможет искусственному интеллекту в подборе вещей. Благодаря этому в примерочной покупателя сразу будут ждать не только модели одежды, которые он выбрал сам, но и те, которые подобрал ИИ.