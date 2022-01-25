MediaTek Dimensity 9000 - самый мощный процессор для Android-смартфонов

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился результатами сравнительных тестов новых мобильных чипсетов в бенчмарке Geekbench 5. Согласно им, MediaTek Dimensity 9000 оказался самым мощным процессором для Android-смартфонов.

Как видно на графике, чипсеты Samsung Exynos 2200, Qualcomm Snapdragon 888 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 "выступили" примерно на одном уровне, с небольшим преимуществом последнего. А вот Dimensity 9000 и Apple A15 показали гораздо более высокие результаты как в одно-, так и в многоядерных тестах.

Скорее всего, сравнительно низкие показатели Snapdragon 8 Gen 1 обусловлены перегревом и, соответственно, троттлингом. С другой стороны, если при более высокой производительности MediaTek Dimensity 9000 будет потреблять больше энергии, чем конкуренты, это вряд ли обрадует обладателей смартфонов на нем.

Впрочем, надо дождаться выхода смартфонов на новых чипсетах, чтобы сравнить их производительность в реальной жизни.