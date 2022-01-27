Индия собирается конкурировать с Google и Apple

Правительство Индии рассматривает возможность разработки собственной операционной системы для смартфонов, которая будет конкурировать с Android и iOS.

По словам министра электроники и информационных технологий Индии Раджива Чандрасекара, на рынке достаточно места для еще одной мобильной операционной системы. В настоящее время в стране ведется поиск стартапов и научных учреждений для участия в проекте. Скорее всего, индийской ОС потребуется поддержка Android-приложений и работа на слабых устройствах, чтобы ей захотели пользоваться. Сроки создания, а также размер бюджета, который выделят на разработку новой ОС, не уточняются.

Стоит отметить, что многие известные компании, такие как Microsoft, Samsung, BlackBerry и Palm, уже пробовали конкурировать с Google и Apple на рынке мобильных операционных систем, однако их попытки не увенчались успехом. На текущий момент единственной альтернативой является разве что HarmonyOS от Huawei, да и то она представляет собой форк Android и мало чем от него отличается.

В 2010 году правительство Индии уже работало над созданием новой операционной системы для ПК, которая использовалась бы в компьютерных системах страны, однако проект не принес желаемых результатов.