Смартфон Nokia G21 появился в Geekbench

Компания Nokia готовится представить преемника G20 – новый смартфон среднего класса G21. Его выпуск назначен на февраль текущего года.

Аппарат базируется на однокристальной платформе UniSoC T606 с частотой 1.61 ГГц и имеет 4 Гб оперативной памяти. Он оснащен 6.5" дисплеем IPS с разрешением 1600 x 720 пикселей. В смартфоне будут установлены три камеры: 50 Мп основная и еще две с разрешением 2 Мп. G21 получит аудиоразъем 3.5 мм, слот для карт памяти microSD и порт для зарядки Type-C. Емкость аккумулятора – 5050 мАч. К сожалению, смартфон будет работать под управлением не самой новой ОС Android 11.

Nokia G21 недавно появился в базе данных бенчмарка Geekbench. Он набрал 312 баллов в одноядерном и 1157 баллов в многоядерном тестах.