Появилось сравнение разных процессоров в Samsung Galaxy S22 Ultra

Предыдущие поколения однокристальных систем Exynos заработали репутацию менее производительных по сравнению с чипами Snapdragon, но сейчас все может измениться.

Появилась информация о тестировании двух версий Galaxy S22 Ultra, основанных на Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. Для испытаний использовался популярный бенчмарк Geekbench. Смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1 набрал 1226 и 3462 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, в то время как на Exynos 2200 – 1168 и 3508 баллов.

Таким образом, оказалось, что "на бумаге" обе версии устройства имеют примерно равную производительность. Как дела будут обстоять на практике, выяснится только после выхода устройств. Впрочем, осталось ждать недолго – презентация линейки Galaxy S22 состоится уже 9 февраля.