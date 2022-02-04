Apple пытается сохранить монополию на установку приложений для iOS только из App Store

Apple настойчиво призвала сенаторов США отклонить новый антимонопольный закон, призванный урегулировать деятельность таких гигантов, как Apple, Google и Meta. В частности, он разрешит загружать приложения для iOS не только из фирменного магазина App Store, но и из альтернативных источников.

Компания считает, что принятие закона "перевернет основные принципы, лежащие в основе многолетнего развития iOS и App Store". По ее мнению, нововведение в первую очередь навредит самим пользователям iPhone и iPad, т.к. приведет к распространению вредоносных программ, а также к увеличению числа случаев хищения данных и мошенничества.

Основной же причиной бурной реакции Apple является то, что она понесет огромные репутационные и финансовые потери. Пользователи, пострадавшие от непроверенного ПО, будут винить в этом компанию. А вот денежный поток от App Store может значительно уменьшиться, ведь сейчас Apple удерживает комиссию 15-30% с продажи каждого приложения и от встроенных в приложения продаж. В прошлом году магазин приложений принес компании более $68 млрд, и ей совершенно не хочется терять такие доходы.

Впрочем, с мнением Apple согласны далеко не все представители IT-бизнеса. В частности, компании Spotify, Tile и Match Group выступают за принятие законопроекта, который, как они считают, сделает их менее зависимыми от Apple и Google. По сообщениям инсайдеров, Microsoft также поддерживает изменение законодательства.