"Белтелеком" представил новые пакеты услуг в линейке «ЯСНА»

В ассортименте пакетов услуг «ЯСНА» появились новые тарифные планы – «ЯСНА 200 new», «ЯСНА 100 дом+дача» и «ЯСНА 100 промо». Об этом сообщается на официальном сайте "Белтелекома".

«ЯСНА 200 new» – отличный выбор для тех, кому нужен надежный высокоскоростной интернет и широкий перечень телеканалов. Пакет включает в себя:

доступ к интернету на скорости 200 Мбит/с на прием и 100 Мбит/с на передачу;

интерактивное телевидение на условиях тарифного плана «ZALA: все включено»;

телефонную связь на условиях неограниченной продолжительности соединений по сети «Белтелеком» с дополнительной услугой определения номера CLIP.

«ЯСНА 100 дом+дача» – решение для тех, кто хочет пользоваться современными телекоммуникационными услугами дома и комфортно проводить время за чертой города с эфирным телевидением ZALA.

В пакете услуг абонент получает доступ к интернету на скорости 100 Мбит/с на прием и 50 Мбит/с на передачу, нелимитируемый доступ по технологии Wi-Fi с использованием действующих реквизитов – логина и пароля, телефонную связь на условиях неограниченной продолжительности соединений в сети «Белтелеком» с услугой определения номера CLIP. Кроме того, в пакет включены интерактивное телевидение на условиях тарифного плана «ZALA: все включено» и эфирное телевидение ZALA – тарифный план «Стандарт ТВ».

Пакет услуг «ЯСНА 100 промо» актуален для абонентов, которые не пользуются услугами телефонной связи. Он включает в себя доступ к интернету на скорости 100 Мбит/с на прием и 50 Мбит/с на передачу, а также интерактивное телевидение на тарифном плане «ZALA: все включено».

Подключить пакеты услуг «ЯСНА» могут абоненты сети GPON. Стоимость «ЯСНА 200 new» и «ЯСНА 100 дом+дача» составляет 48 рублей, «ЯСНА 100 промо» – 42 рубля.

Стоит отметить, что пакет услуг «ЯСНА 200» с 1 февраля 2022 года перенесен в архив. Это означает, что действующие абоненты могут и дальше продолжать им пользоваться, однако новые абоненты подключиться к нему не смогут.