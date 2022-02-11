Представлены мониторы AOC с сертификацией TCO Certified 9-го поколения

Компания AOC, специализирующаяся на производстве мониторов, объявляет о том, что стала одним из первых производителей, получивших сертификат TCO Certified 9-го поколения.



Сертификация TCO Certified 9-го поколения для дисплеев была обнародована совсем недавно - 1 декабря 2021 года. С 34 моделями мониторов, ориентированных на бизнес и сертифицированных TCO Certified 9-го поколения, компания AOC имеет на рынке третий по величине ассортимент моделей, аккредитованных этой сертификацией. Среди мониторов AOC TCO Certified 9-го поколения есть модели с диагональю от 22 до 34 дюймов и разрешением от Full HD до 4K, что позволяет пользователям с самыми разными требованиями сделать рациональный выбор.



Сертификат TCO Certified 9-го поколения удостоверяет, что продукция произведена с соблюдением принципов социальной ответственности, включая ответственность и прозрачность цепей поставок, борьбу со взяточничеством, ответственное использование минералов и тщательную обработку химических веществ.

В феврале офисы AOC в Амстердаме прошли аудит и получили сертификат ISO 50001, выданный Европейской директивой по энергоэффективности (EED). Цель стандарта ISO 50001 - составить карту энергетических потоков и определить потенциальную экономию. AOC также прошел внешний аудит по стандарту ISO 14001, который определяет требования к системе экологического менеджмента. AOC разработала более ресурсосберегающий дизайн продукции, используя меньше пенополистирола, пластмассы и чернил. В этом году AOC продолжила уделять внимание социальной ответственности, опубликовав политику в области прав человека для всей компании совместно с TPV, а также поддерживая благотворительные организации, специализирующиеся на играх, например, британскую благотворительную организацию SpecialEffect.



Актуальная линейка мониторов AOC B2B ориентирована на широкую аудиторию профессиональных пользователей. Начиная от портативных 15,6-дюймовых мониторов с сенсорным экраном и заканчивая сверхширокоформатными 34-дюймовыми моделями, с разрешением от Full HD до 4K. Ассортимент данной линейки охватывает различные варианты использования - от базовых мониторов до производительных моделей со встроенными док-станциями USB-C. Для нацеленных на устойчивое развитие предприятий, которые стремятся уменьшить свой углеродный след, офисные мониторы AOC с сертификатом TCO Certified 9-го поколения станут отличными вариантами для рассмотрения.

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«Мы хотим поблагодарить компанию TCO Development за запуск новой сертификации TCO. Девятое поколение еще больше подталкивает таких производителей, как мы, к выпуску на рынок еще более экологичных продуктов. Вместе с TCO Development мы выведем концепции устойчивого развития и экономики замкнутого цикла на новый уровень», - рассказал Кевин Янг (Kevin Yang), технический менеджер AOC и MMD по продукции и соответствию требованиям в Европе, СНГ и России.

Основанная в 1992 году, TCO Certified – это международная сертификация ИТ-продукции на экологичность и энергоэффективность (в соответствии с ISO 14024), проводимая третьей стороной, независимой от ИТ-индустрии и покупателей, и разработанная организацией TCO Development.



Когда пользователи покупают продукты с сертификатом TCO Certified 9-го поколения, они могут быть уверены, что приобретенный ими продукт соответствует всем строгим критериям, определяющим социальную и экологическую ответственность на протяжении всего жизненного цикла продукта. В рамках 9-го поколения были улучшены критерии борьбы с коррупцией и поиска полезных ископаемых, расширены возможности применения в производстве более безопасных альтернатив опасным химическим веществам, а также введены более амбициозные критерии экономики замкнутого цикла. Кроме того, были добавлены новые показатели эффективности устойчивого развития (SPI), чтобы помочь покупателям сделать осознанный выбор в отношении экологичности и энергоэффективности продукта. Полный список критериев и требований, которые должны быть выполнены, а также дополнительные определения и разъяснения можно найти в документации по TCO Certified 9-го поколения.