Представлен смартфон Nokia G21

Состоялся официальный анонс доступного смартфона Nokia G21, который стал преемником представленного годом ранее G20. Новинка может похвастаться улучшенными экраном, камерой, аккумулятором и стоимостью в €170.

Одна из главных особенностей G21 заключается в наличии LCD-дисплея с диагональю 6,5 дюймов (HD+) и частотой обновления до 90 Гц. Поддерживается адаптивный режим, при активации которого частота обновления будет снижаться до 60 Гц, когда этого достаточно. Такой подход позволяет продлить время автономной работы гаджета.

Ещё одним существенным изменением стало появление 50-мегапиксельного сенсора, на базе которого построена основная камера устройства. Разработчики не уточнили характеристики модуля, но отметили, что он поддерживает режим Super Resolution (повышается детализация снимков) и ночную съёмку. Камера дополняется парой 2-мегаписельных сенсоров — датчиками глубины и модулем для макросъёмки.

Аппаратной основой G21 стал 8-ядерный процессор Unisoc T606, который изготавливается по техпроцессу 12 нм и объединяет в себе два ядра Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55. За обработку графики отвечает ускоритель Mali G57 MP1. Отметим, что новинка получила значительно более производительный процессор по сравнению с моделью предыдущего поколения, в которой был задействован чип MediaTek Helio G 35 (восемь ядер Cortex-A53). Устройство поддерживает работу в сетях связи 4G/LTE.

Конфигурация дополняется 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Гбайт. При необходимости, расширить хранилище можно за счёт карты памяти формата microSD. Имеются слоты для подключения двух SIM-карт. Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5050 мА·ч, благодаря которой аппарат сможет проработать до трёх дней, по мнению производителя. Имеется поддержка быстрой зарядки 18 Вт, но при этом в комплект поставки входит зарядное устройство только на 10 Вт.

Ещё следует отметить, что разработчикам удалось сделать G21 на 5 % тоньше по сравнению с G20 (толщина новинки уменьшилась до 8,5 мм). Сканер отпечатков пальцев размещён на боковой поверхности корпуса, аналогично тому, как это было реализовано в прошлогоднем смартфоне серии. Поддерживается технология разблокировки по лицу, причём, по заявлению разработчиков, аппарат может определять владельца даже в медицинской маске.

Nokia G21 будет поставляться с Android 11. Разработчики обещают в будущем обновить смартфон до Android 12 и Android 13, а также обеспечивать пользователей обновлениями безопасности в течение трёх лет. Покупатели смогут выбирать между двумя вариантами цветового исполнения корпуса: Nordic Blue и Dusk. Стоимость G21 начинается от €170.