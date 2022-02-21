В работе сервисов «Яндекса» произошёл сбой

По данным ресурса Downdetector, собирающего информацию о проблемах в работе веб-ресурсов, в последние часы наблюдается рост числа жалоб на функционирование сервисов компании «Яндекс».

Судя по последним данным, всплеск пользовательских отзывов о проблемах с сервисами «Яндекса» начался в 8:53 МСК, в 9:53 МСК был зарегистрирован пик — 2187 жалоб, после чего их количество постепенно пошло на спад. По данным Downdetector, 74 % жалоб связаны с веб-сайтом компании, 18 % — с проблемами авторизации, ещё 8 % — с неполадками в работе поисковой системы. Сбои в работе сервисов отмечены в Беларуси.

Стоит отметить, что статистика Downdetector строится на жалобах самих пользователей, не только знающих о существовании сайта, но и желающих сообщить о тех или иных проблемах, поэтому реальное число пострадавших от сбоев, вероятно, намного выше.