МТС «прокачал» 4G-интернет по всей Беларуси

МТС повысил пропускную способность 4G-сети в разных городах Беларуси и покрыл перспективной связью новые населенные пункты в Витебской области. Базовые станции работают в трех диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц.

4G-сеть в диапазоне 800 МГц заработала в поселках Красносельцы Браславского района, Обухово и Зубревичи Оршанского района. Связь четвертого поколения также появилась в Осинторфе Дубровенского района и Гуте Поставского района. Кроме того, новые базовые станции LTE-800 были запущены в поселках Островенец Ушачского района, Озерцы Толочинского района. Доступнее и комфортнее стал 4G-интернет в Лепеле.

Также МТС повысил пропускную способность 4G-сети для жителей разных городов Беларуси. Среди них — Минск, Брест, Гомель и Гродно. Мобильный интернет также ускорен в Мозыре. Сильнее стал сигнал и в Минском районе — в Прилуках и Копище.

МТС развивает технологию 4G сразу в трех диапазонах — 800, 1800 и 2600 МГц. Это позволяет использовать преимущества каждого формата: так, более низкие частоты хороши для покрытия больших территорий, а более высокие — для улучшения качества связи в местах плотной застройки и пропуска большого объема трафика.