Закрывается приложение YouTube Vanced

Приложение YouTube Vanced, которое позволяло смотреть все видеоролики без реклам, официально закрывается. Это была альтернатива платной подписке YouTube Premium, которая официально предоставляет доступ к тем же возможностям (просмотр без рекламы, проигрывание в фоне, с отключенным экраном, скачивание видеороликов).

Команда, стоящая за этим проектом, объявила в воскресенье утром, что «поддержка Vanced прекращена»: «В ближайшие дни ссылки на скачивание на сайте будут удалены. Мы знаем, что это не то, что вы хотели услышать, но это то, что нам нужно сделать. Спасибо всем за поддержку на протяжении многих лет».

Создатели контента всегда считали это приложение сомнительным с этической точки зрения, как и различные блокировщики веб-рекламы. Vanced предоставил людям, в основном на Android, несанкционированный способ просмотра YouTube без рекламы, не требующий оплаты подписки за 12 долларов.

В Telegram-канале Vanced разработчики говорят, что это было «сделано по юридическим причинам», а в комментарии Reddit уточняется, что они «должны были это сделать». Дальнейшая разработка проекта прекращена.