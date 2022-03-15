"Белтелеком" объявил тендер на закупку оборудования для блокировки интернет-ресурсов

"Белтелеком" принял решение о закупке модернизации существующего аппаратно-программного комплекса, осуществляющего сбор и хранение сведений о посещении пользователем интернет-ресурсов, блокировку интернет-ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте "Белтелеком".

Выигравший участник тендера должен произвести поставку требуемого оборудования и ПО до 01 октября 2022 года. Ориентировочная стоимость закупки: $4 254 670,80.

Соответствующий лот уже появился на площадке Icetrade, обеспечивающей проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) на конкурентной основе.