"Белтелеком" объявил тендер на закупку оборудования для блокировки интернет-ресурсов

"Белтелеком" принял решение о закупке модернизации существующего аппаратно-программного комплекса, осуществляющего сбор и хранение сведений о посещении пользователем интернет-ресурсов, блокировку интернет-ресурсов. Об этом сообщается на официальном сайте "Белтелеком".

Выигравший участник тендера должен произвести поставку требуемого оборудования и ПО  до 01 октября 2022 года. Ориентировочная стоимость закупки: $4 254 670,80.

Соответствующий лот уже появился на площадке Icetrade, обеспечивающей проведение процедур закупок товаров (работ, услуг) на конкурентной основе.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!

Читайте также

 