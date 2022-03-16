Представлена новая серия M5000 игровых мониторов Philips

Новая серия мониторов Philips M5000 обеспечивает насыщенность и детализацию игрового процесса, какой бы ни была игра: модель Philips 27M1N5200PA на 27-дюймовой (68,5 см) матрице IPS с разрешением Full HD позволяет быстро добиваться успеха в киберспорте, а Philips 32M1N5800A обеспечивает оптимальное качество изображения благодаря 31,5-дюймовой (80 см) IPS-матрице с разрешением 4K UHD.

Сверхбыстрая частота обновления для геройского экшена

Монитор Philips 27M1N5200PA позволяет добиться захватывающего геймплея благодаря своим высоким характеристикам, поэтому он идеально подходит для ориентированных на экшн соревновательных игр, таких как многопользовательские игры. Таким геймерам нужны мониторы с отсутствием задержек и сверхплавным, но четким и детализированным изображением. Ни один кадр не будет потерян в пылу игрового матча благодаря сверхбыстрой частоте обновления 240 Гц, а время отклика 0,5 мс (MPRT) эффективно устраняет размытость картинки, обеспечивая четкое и детализированное изображение. Чтобы игровой процесс проходил без разрывов и с низкой задержкой, этот монитор также оснащен технологией FreeSync premium и функцией низкого уровня задержки ввода.

Матрица Fast IPS с разрешением Full HD и соотношением сторон 16:9, которой оснащен Philips 27M1N5200PA, обеспечивает четкое и детализированное изображение с высокой цветопередачей. «Производительность является основным фактором при разработке любого из наших игровых мониторов. Это ключ к реальным преимуществам в игровом процессе и максимизации ваших возможностей. Этот монитор идеально подходит для таких динамичных игр, благодаря матрице Fast-IPS, которая отличается сверхвысокой частотой обновления 240 Гц, временем отклика 1 мс GtG, широкими углами обзора и яркостью 400 нит», - рассказал Сезар Акоста (Cesar Acosta), руководитель направления по разработке и производству игровых продуктов в компании MMD Monitors & Display.

4K, 144 Гц и HDMI 2.1 для всех предстоящих испытаний

Philips 32M1N5800A - это ориентированный на будущее игровой гибридный монитор, соответствующий самым последним инновационным достижениям в этой области. Эта модель отвечает потребностям быстро развивающихся компьютерных игр и консолей нового поколения, что обеспечивается благодаря наличию интерфейса HDMI 2.1. Геймеры могут выбирать: играть в напряженные компьютерные игры, наслаждаясь всеми преимуществами быстрой частоты обновления 144 Гц, или получить максимум от новейших консолей с частотой обновления 120 Гц при разрешении 4K UHD. Игровой процесс всегда плавный благодаря быстрому отклику в 1 мс (GtG) и технологии Adaptive Sync, а благодаря функции Low input lag практически полностью отсутствует задержка ввода.

Philips 32M1N5800A с разрешением UltraClear 4K UHD (3840x2160) и технологией Ultra Wide-Color обеспечивает четкое и насыщенное изображение, благодаря чему яркие картинки и мультимедиа становятся более насыщенными. Данная модель также имеет сертификат DisplayHDR 400 VESA Certified.

Продуманная эргономичная настройка

Philips 32M1N5800A также оснащен функцией MultiView для активного подключения двух устройств и одновременного вывода изображения с двух источников, что идеально подходит для выполнения самых сложных задач и работы. Обе модели имеют безрамочную конструкцию с трех сторон и SmartErgoBase - эргономичную металлическую подставку, которая позволяет аккуратно провести кабели, что обеспечивает порядок на рабочем столе и делает игровой процесс более приятным для восприятия.

Но это еще не все, ведь о комфорте геймеров тоже не забыли. Эта подставка для монитора обеспечивает значительное количество удобных для пользователя эргономических регулировок (включая регулировку высоты, поворота, наклона и угла поворота) для снижения физического напряжения во время длительных игровых сессий. Долгие часы, проведенные за играми, могут также оказать негативное воздействие на зрение, поэтому эти модели оснащены режимом LowBlue и функцией Flicker-free, обеспечивающими комфорт для зрения.

«Образ классического геймера изменился. Мы узнали от наших клиентов, что помимо высочайшей игровой производительности для них все большее значение приобретает функциональность домашнего офиса. Именно поэтому эти два монитора оснащены новейшими технологиями и дополнительными преимуществами: встроенным USB-концентратором, динамиками и многим другим, что обеспечивает высокую производительность и комфортный игровой процесс», - заключил Сезар Акоста (Cesar Acosta).

Учитывая сегодняшнюю ситуацию в сфере здравоохранения, стоит отметить, что монитор 32M1N5800A также имеет сертифицированную SIAA поверхность с антибактериальной обработкой, которая уменьшает адгезию и рост бактерий на корпусе монитора, обеспечивая дополнительное спокойствие при использовании оборудования.

Стоимость и наличие

Philips 27M1N5200PA уже доступен по рекомендованной розничной цене 1429 белорусских рублей, а Philips 32M1N5800A появится в продаже в марте 2022 года по рекомендованной розничной цене 3066 белорусских рублей.