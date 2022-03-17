Конференция Google I/O 2022 пройдёт 11-12 мая

Компания Google сегодня официально объявила дату ежегодного мероприятия Google I/O — в этом году оно пройдет 11–12 мая.

Традиционно на мероприятии компания представляет новую версию своей ОС Android, и в этом году не ожидается никаких перемен в этом плане. Так что Android 13 представят 11 мая, в первый день конференции.

Google I/O 2022 пройдёт в частично открытом формате: на мероприятие приглашены только работники компании, все остальные будут следить за анонсами онлайн. Во время конференции состоится официальная премьера Android 13, но финальная версия ОС выйдет лишь осенью, а первыми устройствами с Android 13 из коробки станут смартфоны Pixel 7. Впрочем, самый свежий «пиксель» ждём тоже на Google I/O 2022 — 11 мая ожидается официальная премьера Pixel 6a, о котором немало говорилось в последнее время.