Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны

Компания Google прекратила лицензировать Android для российских производителей смартфонов. Ожидается, что поисковый гигант может наложить запрет на продажи в России Android-смартфонов всех брендов.
С 23 марта лаборатории Google начали отказывать российским компаниям по всем проектам сертификации. Компания делает это со следующей формулировкой: «Экспортный закон США запрещает предоставление услуг России, а также экспорт, реэкспорт или передачу программного обеспечения и технологий американского происхождения в Россию». Российские компании теперь не имеют права выпускать Android-смартфоны с Android и GMS (сервисы от Google) на российском рынке.
Компании по всему миру, которые выпускают смартфоны с операционной системой Android, должны проходить обязательное лицензирование в лабораториях Google. Без получения лицензии продажа смартфонов может быть остановлена. Источник добавляет, что у двух российских компаний лицензирование смартфонов приостановили.
Также сообщается, что новые правила Google могут отразиться на продажах телефонов под марками BQ, DEXP, AYYA и других.
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Комментарии
Оопс! Оказывается, Россия выпускает смартфоны? И что это за компании? Ась, журналисты?
Млять, когда Гугл позакрывает аккаунты рос-бел-разработчиков приложений -- создатся отличная мотивация для релокации молодёжи.
Интересно, когда гуглплей нам отрубят.
Отрубят -- будем пользоваться хуавеевской галереей. Я уже зарегился. :)
Наверно, вы бы могли и сами погуглить, но вам же приятнее лишний раз помянуть журнализдов, а попутно дегазироваться в мелкий водоём.
Ладно, сделаю это за вас. Вот три первые ссылки:
https://www.ferra.ru/news/mobile/nazvany-vse-modeli-smartfonov-rossiiskogo-proizvodstva-razvitiya-02-11-2021.htm
https://zen-top.ru/luchshie-rossijskie-smartfony/
https://setphone.ru/rating/luchie-proizvoditeli-rossijskih-smartfonov/
Ну и фиг с ним. Аврора - наш рулевой! ;)
Неа. В данном случае это журналистов хлебушко. Я лучше про андроидные фреймворки погуглю.
А заодно и про зеро-софтинг. Вам, кстати, темка неплохая.