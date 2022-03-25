Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны

Компания Google прекратила лицензировать Android для российских производителей смартфонов. Ожидается, что поисковый гигант может наложить запрет на продажи в России Android-смартфонов всех брендов.

С 23 марта лаборатории Google начали отказывать российским компаниям по всем проектам сертификации. Компания делает это со следующей формулировкой: «Экспортный закон США запрещает предоставление услуг России, а также экспорт, реэкспорт или передачу программного обеспечения и технологий американского происхождения в Россию». Российские компании теперь не имеют права выпускать Android-смартфоны с Android и GMS (сервисы от Google) на российском рынке.

Компании по всему миру, которые выпускают смартфоны с операционной системой Android, должны проходить обязательное лицензирование в лабораториях Google. Без получения лицензии продажа смартфонов может быть остановлена. Источник добавляет, что у двух российских компаний лицензирование смартфонов приостановили.

Также сообщается, что новые правила Google могут отразиться на продажах телефонов под марками BQ, DEXP, AYYA и других. 

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

У двух российских компаний лицензирование смартфонов приостановили. 

Оопс! Оказывается, Россия выпускает смартфоны? И что это за компании? Ась, журналисты? 

Аватар пользователя mike

mike

Млять, когда Гугл позакрывает аккаунты рос-бел-разработчиков приложений -- создатся отличная мотивация для релокации молодёжи.

 

Аватар пользователя mike

mike

Интересно, когда гуглплей нам отрубят.

 

Аватар пользователя mike

mike

Отрубят -- будем пользоваться хуавеевской галереей. Я уже зарегился. :) 

Аватар пользователя Piton

Piton

mike пишет:

У двух российских компаний лицензирование смартфонов приостановили. 

Оопс! Оказывается, Россия выпускает смартфоны? И что это за компании? Ась, журналисты? 

Наверно, вы бы могли и сами погуглить, но вам же приятнее лишний раз помянуть журнализдов, а попутно дегазироваться в мелкий водоём.

Ладно, сделаю это за вас. Вот три первые ссылки:

https://www.ferra.ru/news/mobile/nazvany-vse-modeli-smartfonov-rossiiskogo-proizvodstva-razvitiya-02-11-2021.htm

https://zen-top.ru/luchshie-rossijskie-smartfony/

https://setphone.ru/rating/luchie-proizvoditeli-rossijskih-smartfonov/

Аватар пользователя savely

savely

Ну и фиг с ним. Аврора - наш рулевой! ;)

Аватар пользователя mike

mike

Вы бы могли и сами погуглить... 

Неа. В данном случае это журналистов хлебушко. Я лучше про андроидные фреймворки погуглю. 

Аватар пользователя mike

mike

А заодно и про зеро-софтинг. Вам, кстати, темка неплохая. 