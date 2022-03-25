Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны

Компания Google прекратила лицензировать Android для российских производителей смартфонов. Ожидается, что поисковый гигант может наложить запрет на продажи в России Android-смартфонов всех брендов.

С 23 марта лаборатории Google начали отказывать российским компаниям по всем проектам сертификации. Компания делает это со следующей формулировкой: «Экспортный закон США запрещает предоставление услуг России, а также экспорт, реэкспорт или передачу программного обеспечения и технологий американского происхождения в Россию». Российские компании теперь не имеют права выпускать Android-смартфоны с Android и GMS (сервисы от Google) на российском рынке.

Компании по всему миру, которые выпускают смартфоны с операционной системой Android, должны проходить обязательное лицензирование в лабораториях Google. Без получения лицензии продажа смартфонов может быть остановлена. Источник добавляет, что у двух российских компаний лицензирование смартфонов приостановили.

Также сообщается, что новые правила Google могут отразиться на продажах телефонов под марками BQ, DEXP, AYYA и других.