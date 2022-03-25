Анонсирован хромбук Samsung Galaxy Chromebook 2 360

Компания Samsung представила на выставке BETT 2022, проходящей в выставочном центре ExCeL London в Лондоне (Великобритания), хромбук Galaxy Chromebook 2 360. Устройство работает под управлением операционной системы Chrome OS.

Новинка оснащена 12,4-дюймовым сенсорным TFT-экраном, который раскрывается на 360°, позволяя использовать устройство в качестве ноутбука и планшета. Разрешение экрана составляет 2560 × 1600 точек (WQXGA), плотность пикселей равна 243 ppi, максимальная яркость — 350 кд/м2.

Хромбук базируется на двухъядерном процессоре Celeron N4500 с тактовой частотой 2,8 ГГц и графическим ускорителем Intel UHD Graphics. Объём оперативной памяти LPDDR4x равен 4 Гбайт, ёмкость флеш-памяти eMMC может составлять 64 или 128 Гбайт.

Galaxy Chromebook 2 360 оснащён веб-камерой с разрешением 720p (HD). Спецификации устройства также включают два динамика мощностью 1,5 Вт, модуль TPM (Trusted Platform Module), адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, два порта USB-C, порт USB 3.2, слот для карт памяти microSD, аудиоразъём и модем LTE (опционально).

Ёмкость батареи равна 45,5 Вт·ч. Продолжительность автономной работы составляет до 10 часов. Толщина корпуса хромбука равна 16,9 мм, вес — 1,28 кг. Galaxy Chromebook 2 360 поступит в продажу в Великобритании 15 апреля по цене £419 (около 503 евро).