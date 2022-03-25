Microsoft отключила почту Mail.ru от своих серверов

Российские пользователи сервисов VK (бывшая Mail.ru Group) уже почти неделю жалуются на сбои при просмотре файлов, прикреплённых к письмам в почтовом клиенте Mail.ru. Проблема оказалась в том, что компания Microsoft отключила российский почтовый сервис от своих серверов. 

Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на сотрудника компании, принимавшей участие в восстановлении сервиса. Жалобы начали появляться с 17 марта, и сейчас их можно найти на сервисе «Ответы», который входит в VK. 

Пресс-служба VK отметила, что сейчас в компании работают над новым решением, «чтобы пользователи могли и дальше использовать привычную функциональность». В начале марта Microsoft объявила о приостановке предоставления услуг и продаж продуктов в России.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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