Представлена мобильная ОС Capyloon

Разработчики представили экспериментальный выпуск мобильной операционной системы Capyloon, основой для которой стали веб-технологии и наработки платформы Firefox OS, а также проекта Boot to Gecko (B2G). Развитием проекта занимается Фабрис Дезре (Fabrice Desre), бывший разработчик Firefox OS в Mozilla и главный архитектор компании KaiOS Technologies, развивающей KaiOS, которая представляет собой форк Firefox OS.

Согласно имеющимся данным, основой Capyloon стал движок gecko-b2g, ответвлённый из репозитория KaiOS. Представленная версия платформы готова для использования на смартфонах PinePhone Pro, Librem 5 и Google Pixel 3a. Вероятно, Capyloon можно запустить на смартфоне PinePhone, но производительности устройства может оказаться недостаточно для комфортной работы. Сборки ОС доступны в виде пакетов для Debian, окружения Mobian (версия Debian для мобильных устройств), а также в виде базового системного образа на основе Android.

Источник отмечает, что окружение может быть собрано для установки на мобильные устройства с поддержкой KaiOS, использования в эмуляторе, поверх прошивок на базе Android, а также на стационарных ПК и ноутбуках, поставляемых с Linux и macOS. Окружение позиционируется как экспериментальное, поэтому некоторые важные функции, такие как доступ к телефонии, на данном этапе не поддерживаются.

Приложения для ОС Capyloon формируются с использованием стека HTML5 и программного интерфейса Web API, позволяющего организовать доступ веб-приложений к аппаратному обеспечению, телефонии и др. Пользовательский интерфейс также основан на веб-технологиях и выполнен с использованием браузерного движка Gecko. Имеются конфигураторы для настройки языка, времени, конфиденциальности, параметров экрана и поисковых движков. Отмечается использование протокола IPFS для конфиденциального хранения данных, поддержки сети Tor и возможности подключения плагинов в формате Web Assembly.