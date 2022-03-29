Российским операторам порекомендовали отключить безлимитный интернет

Минцифры направило российским мобильным операторам рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», то есть ввести ограничения на безлимитных тарифных планах, упразднив безлимит. Также в письме министра Максута Шадаева рекомендуется «разумно сократить» объём трафика в пакетах услуг.

Необходимость в упразднении безлимитов и сокращении потребления трафика возникла из-за того, что санкции фактически отрезали Россию от иностранного телекоммуникационного оборудования. Ранее сообщалось, что операторы ожидают возникновения сбоев связи в России из-за нехватки оборудования и комплектующих. Текущих запасов хватит на полгода, после чего сети могут начать сбоить из-за продолжающегося роста нагрузки. Сокращение трафика может помочь в данной ситуации.

В письме Минцифры поясняет, что предложенные меры нужны для обеспечения исполнения указа президента РФ от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Они должны помощь обеспечить «надлежащее функционирование сетей связи в России, а также целостное и устойчивое функционирование российской инфраструктуры связи», и создадут более равномерную нагрузку на сеть.