Российским операторам порекомендовали отключить безлимитный интернет

Минцифры направило российским мобильным операторам рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика», то есть ввести ограничения на безлимитных тарифных планах, упразднив безлимит. Также в письме министра Максута Шадаева рекомендуется «разумно сократить» объём трафика в пакетах услуг.
Необходимость в упразднении безлимитов и сокращении потребления трафика возникла из-за того, что санкции фактически отрезали Россию от иностранного телекоммуникационного оборудования. Ранее сообщалось, что операторы ожидают возникновения сбоев связи в России из-за нехватки оборудования и комплектующих. Текущих запасов хватит на полгода, после чего сети могут начать сбоить из-за продолжающегося роста нагрузки. Сокращение трафика может помочь в данной ситуации.
В письме Минцифры поясняет, что предложенные меры нужны для обеспечения исполнения указа президента РФ от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Они должны помощь обеспечить «надлежащее функционирование сетей связи в России, а также целостное и устойчивое функционирование российской инфраструктуры связи», и создадут более равномерную нагрузку на сеть.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Комментарии
Только дебил или полуграмотная уборщица может поверить, что трафик вызывает деградацию чипов. На самом деле при низком трафике и нехватке спецоборудования глубокий анализ пакетов производится намного полнее. :)
Думаю, трафик ограничат. Или ограничат доступные скорости. Или и то, и другое. :)
Где в тексте новости говорится о деградации?
На самом деле, причины и следствия другие. Явная логическая связь: при росте потребления трафика необходимо развивать инфраструктуру операторов связи. Неявная: в РФ весь трафик пишется спецслужбами, что требует увеличения мощностей для хранения. И то, и другое несколько затруднительно при текущем положении дел.
Итак, вы себя к кому относите, к "дебилам" или к "полуграмотным уборщицам"?
Читаем:
Прямь, как боеприпасов. :)
Писать одно, а анализировать -- совсем другое. Всё ещё не понятно?
Хамский переход на личности, Питон. Сказали бы "спасибо", что хоть кто-то комментит здешний контент.
Прочитал. Ещё раз: где упоминается деградация? Или, по-вашему, оборудование может выходить из строя только вследствие некоей придуманной вами деградации, а не по причине, скажем, банальных перегревов или КЗ?
Ну да, ну да. Кого-то постороннего я могу называть дебилом, а вот если вдруг такое скажут про меня любимого - это оскорбление.