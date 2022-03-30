Резидентам повысили ставку отчислений в Фонд ПВТ

В ПВТ выросла ставка ежеквартальных отчислений администрации. Согласно постановлению Совмина РБ от 28 марта 2022 г. № 178, она увеличена до 2% от выручки компаний-резидентов. Ставка установлена пока только за первый квартал 2022 года.

В документе указано, что ставка увеличивается «в целях реализации государственно значимых и социальных проектов, определенных государственными органами».

Ранее возможность изменения ставки была прописана в указе от 14 марта 2022 г. № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Указ даёт право Совмину «изменять размер отчислений, производимых резидентами Парка высоких технологий в соответствии с абзацем третьим пункта 17 Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. No 12».