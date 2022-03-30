МТС запустил акцию «Весенний мИКС» для новых абонентов домашнего интернета. Выбрав одну из услуг линейки «ИКС», новички в течение месяца могут бесплатно пользоваться высокоскоростным проводным интернетом и безлимитной мобильной связью. Далее, со 2-го по 12-й месяцы после подключения, будут действовать скидки.

В линейку «ИКС» входят услуги «Х5», «Х6» и «X7», которые предоставляют неограниченный по объему трафика доступ к интернету на скорости до 200 Мбит/сек. Дополнительно они позволяют подключить SIM-карты с безлимитом мобильного интернета и звонков во все сети внутри страны. Абоненты «Х5» могут подключить одну SIM-карту, «Х6» — две, а «Х7» — четыре.

Для участников акции «Весенний мИКС» первый год после подключения будет делиться на три скидочных периода. В течение 1-го месяца новички смогут пользоваться безлимитными звонками, домашним и мобильным интернетом полностью бесплатно. Со 2-го по 6-й месяцы абонентская плата в рамках услуг «Х5», «Х6» и «Х7» составит 12, 18 и 24 рубля соответственно. С 6-го по 12-й месяцы стоимость услуг со скидкой будет равна 18, 26 и 34 рубля соответственно.

Мобильный безлимитный интернет и звонки во все сети также будут предоставляться по сниженной цене вне зависимости от количества подключаемых SIM-карт: в первый месяц — бесплатно, затем — за 4 рубля в месяц во время второго скидочного периода и за 6 рублей в месяц — во время третьего.

Специальным предложением могут воспользоваться все новые абоненты домашнего интернета, заключающие договор в период проведения акции. Никаких дополнительных условий или соглашений не предусмотрено, за исключением общих для всех абонентов обязательств при покупке оборудования.

На услугах «X6» и «X7» дополнительно доступно до 85 каналов МТС ТВ и лицензионные ключи для антивируса Dr. Web. «X6» предоставляет ключи для одного ПК и одного смартфона, «X7» — для трех ПК и трех смартфонов.

Подключиться на условиях акции «Весенний мИКС» можно по 31 мая 2022 года.

Подробнее о линейке «ИКС» можно узнать здесь.