Дополнительные базовые станции LTE-800 запущены в Брестской и Минской областях

МТС продолжает расширять географию сети 4G по всей стране благодаря использованию нового диапазона 800 МГц. Более 80 дополнительных базовых станций было запущено в Брестской и Минской областях.

На Брестчине сеть 4G в диапазоне 800 МГц появилась в Малоритском, Столинском, Барановичском, Кобринском, Пинском, Брестском, Березовском, Каменецком и Ляховичском районах. В частности, базовые станции были установлены в деревнях Мокраны, Олтуш, Ольманы, Крошин, Осовцы, Здитово, Завинье, Октябрь, Мазурки, агрогородках Рубель, Лесная и других населенных пунктах.

В Минской области дополнительные базовые станции LTE-800 были запущены на территории Минского и Смолевичского районов. Воспользоваться мобильным интернетом в технологии LTE смогут жители и гости деревень Ляховщина, Прудище, Шепели, Задомля и др.

Для расширения покрытия сети 4G использовался диапазон LTE-800, который обладает широким радиусом действия и большой проникающей способностью. В отличие от диапазонов 1800 и 2600 МГц, он позволяет охватывать большую площадь с меньшим количеством базовых станций.

Работы по развитию сети LTE в сельской местности МТС проводит совместно с инфраструктурным партнером beCloud. Базовые станции в диапазоне 800 МГц уже работают в Гомельском, Могилевском и Витебском регионах. Впереди — запуск LTE-800 в Гродненской области.