В Беларуси примут правила эксплуатации дронов. Об этом рассказала в интервью телеканалу СТВ официальный представитель Генеральной прокуратуры Елена Яскевич, сообщает БЕЛТА.

"В этом году по инициативе Генеральной прокуратуры Министерство транспорта и коммуникаций планирует принять авиационные правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и дистанционно пилотируемых воздушных судов гражданской авиации. С учетом их взлетной массы предусматривается процедура регистрации, сертификации и учета, а также профессиональная подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов и их допуск к управлению", - сказала Елена Яскевич.

По данным телеканала, в Беларуси в настоящее время более 6 тыс. беспилотников.