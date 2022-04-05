«Белтелеком» предлагает новый пакет услуг «ЯСНА социальный»

С 1 апреля 2022 года в ассортименте пакетов услуг «ЯСНА» появился новый тарифный план – «ЯСНА социальный».

Пакет услуг «ЯСНА социальный» включает:

  • нелимитируемый доступ в интернет на скорости 25 Мбит/с на прием и 12,5 Мбит/с на передачу;
  • услуги интерактивного телевидения ZALA на условиях расширенного пакета каналов «ZALA: Все включено»;
  • телефонную связь на условиях неограниченной продолжительности соединений по сети «Белтелеком» с дополнительной услугой определения номера CLIP.

Возможность подключения на «ЯСНА социальный» предоставляется абонентам сети GPON, относящимся к следующим категориям граждан: инвалидам всех групп; семьям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет; многодетным семьям; детским домам семейного типа; ветеранам ВОВ; воинам-интернационалистам.

Стоимость «ЯСНА социальный» составляет 28,7 рублей.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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