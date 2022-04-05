Власти Германии закрыли крупнейшую в даркнете торговую площадку Hydra Market

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt, BKA) закрыло подпольную русскоязычную торговую площадку Hydra Market, изъяли ее серверы и конфисковали 543 биткоина (около 23 млн евро по текущему курсу).

Самая крупная в даркнете нелегальная торговая площадка Hydra Market работала как минимум с 2015 года и насчитывала более 17 млн пользователей и более 19 тыс. зарегистрированных продавцов. Платформа позволяла продавать и покупать наркотические вещества, поддельные документы, похищенные данные и «цифровые услуги». Кроме того, она предлагала клиентам биткоин-миксер для маскировки финансовых транзакций с криптовалютами.

По данным BKA, только в 2020 году через Hydra Market было продано товаров на 1,23 млрд евро, что делает ее нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире.

На сайте платформы был размещен баннер, сообщающий о его официальном закрытии. Расследование в отношении Hydra Market ведется с 2021 года. Помимо Центрального управления по борьбе с киберпреступностью (ZIT) при прокуратуре Франкфурта-на-Майне и BKA, в нем также участвовали несколько федеральных агентств США. Личности операторов и администраторов торговой площадки пока не установлены.