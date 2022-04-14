Google предлагает пользователям iPhone перейти на Android с помощью нового приложения

Компания Google выпустила новое приложение для мобильных устройств Apple, о котором ходили слухи ещё летом прошлого года.  

Приложение Switch to Android (Переход на Android) стало доступно для бесплатной загрузки в App Store во многих регионах, включая Россию.

Как обещают разработчики, приложение позволяет быстро и безопасно перенести на устройство с Android фотографии, видео, контакты, мероприятия из календаря и другие важные данные по беспроводному подключению.

Оно также поможет настроить новое устройство, например отключить iMessage, чтобы другие пользователи iPhone смогли отправлять SMS новоиспечённому владельцу Android.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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