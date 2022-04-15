Google отменяет подписки Google One, оформленные в Беларуси и России

Российские пользователи Google столкнулись с новой проблемой — отмена подписки Google One. Компания уже начала рассылать электронные письма с предупреждением.

В них сообщается, что подписка Google One вскоре станет недоступна, поскольку «обработка платежей из вашего региона в настоящее время не производится».

Напомним, с 10 марта для пользователей в России прекратила свою работу платёжная система Google Pay. Но у российских пользователей осталась лазейка, которая позволяла продолжать оплачивать подписку — с помощью Google One на iOS можно было списать деньги со счёта мобильного телефона.

Теперь пользователи, оплатившие подписку таким способом, начали сообщать о письмах от Google об отмене подписки. Фактически, Google предупреждает, что по истечению оплаченного периода новая проплата окажется невозможна никаким способом, соответственно, подписка продлена не будет. Причём письма получают как пользователи, купившие подписку на месяц, так и обладатели годового варианта. Судя по комментариям в сети, годовая подписка отменяется даже для тех, у кого привязана карта, с которой Google вполне может списать деньги. Из Беларуси приходят схожие сообщения.

Даты в письмах-предупреждениях варьируются, что логично, поскольку срок оплаченной подписки истекает у всех в разное время. После наступления указанного в письме срока, пользователь останется с бесплатными 15 ГБ, поскольку новая проплата пройти уже не сможет.