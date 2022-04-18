В России появился аналог Google Play — RuMarket

В первом релизе каталога RuMarket — около 20 приложений, в том числе мобильные приложения «ВТБ онлайн», «Промсвязьбанк» и «Альфа-банк».

За созданием RuMarket стоит Анатолий Сморгонский, предприниматель и генеральный директор российского подразделения Gett. Ожидается, что инвестиции в проект составят около 100 млн рублей до полной окупаемости, не включая бюджет на маркетинговое продвижение проекта. Инвесторами стали Сморгонский и группа «частных IT-инвесторов», имена которых не раскрываются.

Первая версия RuMarket будет бесплатна как для пользователей, так и для разработчиков. В следующих релизах планируется расширение функциональности — монетизация, система рейтингов. Все приложения будут проходить модерацию и проверяться системой на вирусы.

«Москва — комфортный и цифровой город, поэтому мы, москвичи, очень требовательны к сервису. Для всех пользователей, лишившихся своих привычных сервисов, мы запускаем RuMarket — альтернативный магазин для приложений, который доступен не только российским пользователям. Это первый релиз продукта, но он уже работает, и мы будем развивать его дальше», — сказал Анатолий Сморгонский.

Свои альтернативы Google Play готовят и другие российские компании и предприниматели. Так, директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков готовит NashStore, «Сбер» развивает проект SberStore, «Яндекс» может перезапустить закрытый в 2020 году «Яндекс.Store», а VK планирует представить платформу для разработчиков приложений в мае.