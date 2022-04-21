Украина заблокировала доступ к большинству российских сайтов

На Украине практически полностью заблокирован доступ к российским интернет-ресурсам. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Федиенко.

По словам депутата, согласно решению Национального координационного центра операторы должны заблокировать все киберпространство РФ на Украине.

"Наши операторы, выполняя решение Национального координационного центра, который издал соответствующее распоряжение, заблокировали все киберпространство Российской Федерации. Практически невозможно открыть какой-либо российский сайт с территории Украины", - сказал Федиенко в эфире телеканала "Украина 24".