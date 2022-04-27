Компания Innowise открыла студенческую лабораторию в Гомеле

Резидент Парка высоких технологий открыл Innowise Student Lab в Гомельском государственном технологическом университете имени П. О. Сухого. Об этом сообщает ПВТ.

Лаборатории Innowise Group уже работают в витебском и полоцком университетах. Гомельский вуз стал третьей такой площадкой. Компания не собирается останавливаться на достигнутом, наоборот, намерена расширить сотрудничество до ведущих вузов страны.

Подобные лаборатории позволяют находить талантливых студентов и обучать их под руководством опытных менторов, учить создавать собственные проекты. Лучшие впоследствии получат работу в Innowise Group. 

К слову, практика взаимодействия университетов Беларуси и резидентов ПВТ реализуется на постоянной основе. Только в прошлом году при участии компаний Парка в вузах открыто 4 новые совместные лаборатории.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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