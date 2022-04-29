В МТС снизились цены на планшеты Huawei

В салонах связи и интернет-магазине МТС стал доступнее ряд планшетов Huawei. Приобретая понравившееся устройство единым платежом или в рассрочку, можно будет сэкономить до 270 рублей.

Снижение цен коснулось моделей Huawei MatePad, Huawei MatePad 11, Huawei MatePad T, Huawei MatePad T10, Huawei MatePad T10 K и Huawei MatePad T10s. 

Подробности о новых акционных ценах на планшеты Huawei представлены по ссылке.

 

 

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СООО "Мобильные ТелеСистемы", УНП 800013732

Опубликовал: KVbot,

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