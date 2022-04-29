Porsche Design и AGON by AOC представляют новый монитор премиум-класса

Эксклюзивный бренд Porsche Design и AGON by AOC - один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров представили новый уникальный игровой монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD32M. Игровой монитор премиум-класса с диагональю 80 см/31,5" имеет уникальный дизайн, вдохновленный характеристиками и деталями спортивных автомобилей Porsche. Сочетая высокую производительность с превосходным качеством и внешним видом, PD32M идеально подходит для проведения высококвалифицированных соревнований среди самых требовательных геймеров благодаря высокому разрешению 4K, частоте обновления 144 Гц и времени отклика 1 мс GtG. Монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD32M также оснащен технологией подсветки MiniLED и поддержкой DisplayHDR 1400, что обеспечивает непревзойденные визуальные впечатления.
"Вместе с нашим давним партнером Porsche Design мы вновь создали культовый и очень мощный игровой монитор, который сочетает в себе лучшее из двух миров. Будучи настоящим универсальным устройством, PD32M оснащен функциями, которые понравятся как опытным и амбициозным геймерам, так и создателям контента, позволяя им повысить свою производительность и продуктивность", - рассказал Штефан Зоммер (Stefan Sommer), руководитель TPV по глобальному маркетингу.
"Нашей главной целью было создание монитора премиум-класса с изысканным дизайном и превосходными технологиями. В 2020 году Porsche Design и AGON by AOC совместно разработали PD27 - игровой монитор с частотой обновления 240 Гц, разрешением QHD и подставкой, напоминающей каркас гоночного автомобиля Porsche. В игровом мониторе второго поколения мы еще больше усовершенствовали дизайн, вдохновленный гонками. В него интегрированы элементы дизайна рулевого колеса и спиц колес спортивных автомобилей", - рассказал Роланд Хайлер (Roland Heiler), руководитель отдела дизайна в Porsche Design.
Функциональный дизайн, вдохновленный внешним видом спортивных автомобилей
Монитор PD32M имеет функциональную подставку. Жесткость и прочность являются ключевыми элементами в игровой индустрии, поэтому эти свойства лежат в основе корпуса монитора и литой подставки из алюминия с пескоструйной обработкой. Компактность также имеет первостепенное значение для мониторов, поэтому дизайн корпуса монитора повторяет функциональное расположение внутренних компонентов, что приводит к появлению небольших обтекаемых конических поверхностей, выступающих из задней панели корпуса в соответствии с расположением основных внутренних компонентов. Для обозначения расположения различных разъемов предусмотрены отдельные углубления. Кроме того, чтобы визуально подчеркнуть тонкую конструкцию корпуса, задняя часть монитора сужается по бокам, образуя трапециевидную форму, в которую встроены металлические решетки для вентиляции и динамиков. Эти области также имеют RGB-подсветку, которая не бросается в глаза, но позволяет погрузиться в игровой процесс и подчеркнуть его динамичность. Дополнительные элементы, такие как тонкая горизонтальная решетка вентиляции с подсветкой, вдохновлены дизайном водозаборников с системой воздушного охлаждения на спортивных автомобилях. Брендинг монитора также представлен в яркой манере с помощью сменного проекционного логотипа.
Испытайте высокую производительность
Не только дизайн отличает этот монитор от других игровых моделей на рынке. Эргономичная конструкция этого 31,5-дюймового монитора обеспечивает надежную и прочную посадку на столе и позволяет регулировать положение экрана по высоте. Подставка также поддерживает регулировку поворота для вертикальной ориентации.
Монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD32M оснащен плоской матрицей IPS (AAS), воспроизводящей 1,07 миллиарда цветов и позволяющей отображать даже тонкие различия в оттенках. Она также обладает высокой точностью цветопередачи с 97-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, что позволяет добиться высокой реалистичности изображения. Благодаря современной технологии подсветки MiniLED монитор имеет 1152 области регулировки яркости, которые могут загораться индивидуально в зависимости от характера отображаемого контента. Доказано, что монитор PD32M может отображать в одном кадре как ослепительный солнечный свет, так и очень интенсивные черные тени, и имеет сертификат HDR высшего уровня - DisplayHDR 1400. Максимальная яркость до 1400 нит превосходит обычную яркость современных игровых мониторов (~300 нит).
Матрица IPS имеет высокое разрешение 4K (3840 x 2160) и высокую частоту обновления 144 Гц. Благодаря истинному времени отклика GtG 1 мс, предотвращается появление эффекта размытия изображения между кадрами. Благодаря функции Adaptive-Sync новое устройство способно работать с переменной частотой обновления (VRR), устраняя такие артефакты, как разрывы и дрожание. Монитор PD32M предназначен как для ПК, так и для консольных геймеров благодаря наличию портов DisplayPort 1.4 и двух портов HDMI 2.1. Монитор дополнительно поддерживает устройства с частотой до 120 Гц при 4K через USB-C, а также консоли последнего поколения через HDMI 2.1.
Идеально подходит для создателей контента
Монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD32M работает эффективнее, чем многие другие модели, предназначенные для создателей контента, дизайнеров, редакторов или программистов. Это идеальная модель для домашнего офиса с входом USB-C, позволяющим монитору принимать сигнал дисплея, а также заряжать устройства (до 90 Вт - в зависимости от настроек HDR) и передавать данные на подключенный ноутбук с помощью всего одного кабеля USB-C. Кроме того, работая на ноутбуке, можно получать доступ и использовать все устройства, подключенные к 4-портовому концентратору USB 3.2, такие как клавиатуры, мыши или внешние накопители. Наконец, PD32M оснащен KVM-переключателем, поэтому пользователи могут легко переключаться между двумя источниками, например, игровым ПК и рабочим ноутбуком, используя при этом одну и ту же клавиатуру, и мышь. Монитор может отображать оба источника одновременно в режиме "картинка в картинке" (максимальное разрешение UHD при 60 Гц) через порты DP, HDMI или USB-C.
Кроме того, PD32M оснащен мощной звуковой системой. Двойные динамики мощностью 8 Вт со звуком DTS обеспечивают насыщенный и четкий звук, на который рассчитывают геймеры.
Регулируемая RGB-подсветка
Хотя PD32M уже является единственным в своем роде, его можно еще больше персонализировать. Устройство оснащено полностью настраиваемой RGB-подсветкой (Light FX) на задней панели дисплея. При загрузке монитор приветствует пользователей анимированным логотипом и фирменным звуковым сигналом. Меню монитора имеет уникальную и удобную для пользователя структуру, а беспроводная игровая клавиатура позволяет пользователям быстро и легко получить доступ к настройкам монитора. И последнее, но не менее важное: монитор поставляется в премиальной упаковке и с USB-накопителем, включающим руководство пользователя и соответствующее программное обеспечение.
Монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD32M теперь доступен для заказа в магазинах Porsche Design, специализированных розничных магазинах и онлайн на сайте www.porsche-design.com, а также в некоторых интернет-магазинах по рекомендованной розничной цене 6.249 белорусских рублей.
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы