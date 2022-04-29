Porsche Design и AGON by AOC представляют новый монитор премиум-класса

Эксклюзивный бренд Porsche Design и AGON by AOC - один из ведущих мировых брендов игровых мониторов и IT-аксессуаров представили новый уникальный игровой монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD32M. Игровой монитор премиум-класса с диагональю 80 см/31,5" имеет уникальный дизайн, вдохновленный характеристиками и деталями спортивных автомобилей Porsche. Сочетая высокую производительность с превосходным качеством и внешним видом, PD32M идеально подходит для проведения высококвалифицированных соревнований среди самых требовательных геймеров благодаря высокому разрешению 4K, частоте обновления 144 Гц и времени отклика 1 мс GtG. Монитор Porsche Design AOC AGON PRO PD32M также оснащен технологией подсветки MiniLED и поддержкой DisplayHDR 1400, что обеспечивает непревзойденные визуальные впечатления.

"Вместе с нашим давним партнером Porsche Design мы вновь создали культовый и очень мощный игровой монитор, который сочетает в себе лучшее из двух миров. Будучи настоящим универсальным устройством, PD32M оснащен функциями, которые понравятся как опытным и амбициозным геймерам, так и создателям контента, позволяя им повысить свою производительность и продуктивность", - рассказал Штефан Зоммер (Stefan Sommer), руководитель TPV по глобальному маркетингу.

"Нашей главной целью было создание монитора премиум-класса с изысканным дизайном и превосходными технологиями. В 2020 году Porsche Design и AGON by AOC совместно разработали PD27 - игровой монитор с частотой обновления 240 Гц, разрешением QHD и подставкой, напоминающей каркас гоночного автомобиля Porsche. В игровом мониторе второго поколения мы еще больше усовершенствовали дизайн, вдохновленный гонками. В него интегрированы элементы дизайна рулевого колеса и спиц колес спортивных автомобилей", - рассказал Роланд Хайлер (Roland Heiler), руководитель отдела дизайна в Porsche Design.

Функциональный дизайн, вдохновленный внешним видом спортивных автомобилей

Монитор PD32M имеет функциональную подставку. Жесткость и прочность являются ключевыми элементами в игровой индустрии, поэтому эти свойства лежат в основе корпуса монитора и литой подставки из алюминия с пескоструйной обработкой. Компактность также имеет первостепенное значение для мониторов, поэтому дизайн корпуса монитора повторяет функциональное расположение внутренних компонентов, что приводит к появлению небольших обтекаемых конических поверхностей, выступающих из задней панели корпуса в соответствии с расположением основных внутренних компонентов. Для обозначения расположения различных разъемов предусмотрены отдельные углубления. Кроме того, чтобы визуально подчеркнуть тонкую конструкцию корпуса, задняя часть монитора сужается по бокам, образуя трапециевидную форму, в которую встроены металлические решетки для вентиляции и динамиков. Эти области также имеют RGB-подсветку, которая не бросается в глаза, но позволяет погрузиться в игровой процесс и подчеркнуть его динамичность. Дополнительные элементы, такие как тонкая горизонтальная решетка вентиляции с подсветкой, вдохновлены дизайном водозаборников с системой воздушного охлаждения на спортивных автомобилях. Брендинг монитора также представлен в яркой манере с помощью сменного проекционного логотипа.