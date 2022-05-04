Рынок NFT обрушился

Согласно данным веб-сайта NonFungible, продажи невзаимозаменяемых токенов (NFT) на этой неделе упали в среднем до 19 тыс. в день, что на 92 % меньше пикового значения в 225 тыс. в сентябре прошлого года. Количество активных кошельков на рынке NFT на прошлой неделе сократилось до 14 тыс. — на 88 % меньше максимума в 119 000 в ноябре.

Многие пользователи обнаружили, что их NFT стоят значительно меньше, чем при покупке. Глава малайзийского блокчейн-сервиса Bridge Oracle Сина Эстави (Sina Estavi), выставил на аукцион первый твит сервиса микроблоггинга Twitter, приобретённый им за $2,9 млн, рассчитывая получить за него $48 млн, но покупатели предложили всего лишь $280.

Отсутствие интереса к покупке NFT на этих аукционах в целом не удивительно. По данным Google Trends, интерес к NFT, измеряемый количеством поисковых запросов по этому термину, достиг пика в январе этого года и с тех пор упал примерно на 80 %.

На рынке NFT наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. Согласно данным аналитической компании Chainalysis, на каждого покупателя приходится около пяти NFT. По данным компании, по состоянию на конец апреля было продано 9,2 млн NFT, которые купили 1,8 млн человек.

Между тем рынок NFT развивается, и токены приобретают разные формы. Например, режиссёр Кевин Смит (Kevin Smith) планирует продать права на грядущий фильм «Здесь был Киллрой» в форме NFT. Покупатель получит права на показ фильма в кинотеатрах, стриминговых сервисах и на других платформах.