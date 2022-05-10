В Instagram начнут тестировать поддержку NFT-токенов

По сообщениям сетевых источников, на этой неделе в социальной сети Instagram начнётся тестирование поддержки невзаимозаменяемых токенов (NFT), которые обычно используются для подтверждения подлинности и уникальности объектов цифрового искусства и коллекционирования.

На данном этапе ограниченное число пользователей из США сможет задействовать совместимые криптовалютные кошельки для извлечения находящихся в них NFT-токенов и публикации связанных с ними изображений на своей странице в Instagram. Согласно имеющимся данным, в процессе тестирования новой функции пользователи смогут бесплатно публиковать NFT, привязав свои криптовалютные кошельки к профилю соцсети в приложении.

По данным источника, в Instagram уже реализована поддержка блокчейнов Ethereum и Polygon, а позднее к ним добавится Flo wand Solana. Что касается криптокошельков, то привязать к своему аккаунту в Instagram можно кошельки Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase, Dapper и Phantom.

«Вскоре мы запустим цифровые предметы коллекционирования на Facebook, а также позволим пользователя публиковать и делиться своими цифровыми коллекционными предметами в виде AR-стикеров в Instagram Stories, за счёт чего преимущества этой технологии станут доступны большему количеству авторов контента и коллекционеров», — прокомментировал данный вопрос представитель Meta. Также известно, что в скором времени пользователи смогут взаимодействовать с NFT-токенами с элементами дополненной реальности через Spark AR Studio, программный продукт Meta, предназначенный для создания анимированных масок, игр и эффектов в Instagram.