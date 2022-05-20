Китайская компания Vivo анонсировала смартфон S15, оборудованный 6,62-дюймовым дисплеем Full HD+ E4 AMOLED и мощным процессором Qualcomm. Новинка предлагается по цене от 400 долларов США.

Экран обладает разрешением 2400 × 1080 точек, частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 300 Гц. Непосредственно в область панели встроен сканер отпечатков пальцев.

Установлен процессор Snapdragon 870, который содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 650 и сотовый модем Snapdragon X55 5G. Чип работает в тандеме с 8/12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составляет 128 или 256 Гбайт.

Фронтальная камера обладает разрешением 32 млн пикселей. В состав тыльной камеры включены 64-мегапиксельный основной блок с оптической стабилизацией, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный датчик.

Предусмотрены адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, приёмник GPS L1 + L5, порт USB Type-C, контроллер NFC. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой 66-ваттной зарядки. Установлена операционная система Origin OS Ocean на базе Android 12.