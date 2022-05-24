AMD анонсировала процессоры Ryzen 7000

Компания AMD официально анонсировала процессоры Ryzen 7000 в рамках выставки Computex 2022. Основные подробности утекли в Сеть буквально накануне официального мероприятия, и сейчас они подтвердились. В частности: однопоточная производительность повысится на 15% – согласно теста в Cinebench R23 и в сравнении с Ryzen 9 5950X. Можно думать, что прибавка при выполнении множества потоков будет даже более существенной. По крайней мере AMD заявляет, что новый флагман линейки на 31% Core i9-12900K в Blender. То есть позиционирование Ryzen 7000 все то же – это процессоры для геймеров, людей, профессионально работающих с графикой, энтузиастов.

CPU Ryzen 7000 представлен двумя процессорными чиплетами, выполненными по техпроцессу 5 нм (и, естественно, с архитектурой Zen 4), графическим ядром на архитектуре RDNA 2 и 6-нанометровым кристаллом ввода-вывода. Заявлено увеличение вдвое кэш-памяти второго уровня – до 1 МБ на ядро. Встроенный контроллер оперативной памяти обеспечит поддержку DDR5-6000 МГц, есть и контроллер шины PCIe 5.0.

Слухи о повышении TDP подтвердились: максимальное значение для топовых моделей серии составит 170 Вт. CPU будут представлены исполнением LGA1718, подтверждена их совместимость с процессорными охладителями для разъема AM4. Традиционно, ни перечня представителей линейки, ни цен нет. В продажу Ryzen 7000 поступят этой осенью.