Microsoft представила Dev Box — рабочую станцию на Windows в облаке

На ежегодной конференции Build 2022 софтверный гигант анонсировал новый облачный сервис Dev Box, который включает в себя приложения и службы, предназначенные для обеспечения быстрого доступа разработчиков к предварительно настроенным виртуальным рабочим станциям.

Microsoft Dev Box построен на основе уже существующего облачного сервиса Windows 365. Пользователи платформы смогут легко развернуть новые рабочие места и приступить к выполнению задач, взаимодействуя с виртуальным рабочим столом с любого поддерживаемого устройства. При этом Dev Box будет работать в любом современном браузере, а виртуальные машины обеспечат поддержку любой интегрированной среды разработки (IDE), комплектов разработки программного обеспечения (SDK) или других инструментов, работающих поверх Windows.

В Microsoft уверены, что Dev Box будет полезен для разработчиков, которые занимаются реализацией проектов, имеющих конфликты программного обеспечения и зависимости, усложняющие обслуживание обычных компьютеров разработчиков. Отмечается, что новый облачный сервис подойдёт для разработчиков ПО для настольных компьютеров, мобильных устройств, устройств интернета вещей, игр, а кроссплатформенные приложения можно создавать с использованием Windows Subsystem for Linux.

На данном этапе сервис Dev Box запускается в формате закрытого предварительного тестирования с привлечением ограниченного числа клиентов. В ближайшие месяцы программа тестирования будет расширяться, но, когда представленная облачная служба станет общедоступной, пока неизвестно.