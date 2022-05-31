Стартовали продажи умных браслетов Xiaomi Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC

Компания Xiaomi начала продажи своих новых умных браслетов — Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC. Новинки были представлены на прошлой неделе в Китае, а теперь стали доступны в открытой продаже. Браслет в версии Mi Band 7 обойдётся китайским пользователям в 36 долларов, а в версии Mi Band 7 NFC — в 42 доллара. Сроки международного запуска пока неизвестны.

Браслеты предлагают тот же дизайн, что и предшественник — Mi Band 6. Главные отличия сводятся к слегка увеличенному экрану, улучшенному времени автономной работы, а также поддержке большего количества спортивных режимов.

Mi Band 7 и Mi Band 7 NFC оснащаются 1,62-дюймовыми экранами AMOLED разрешением 192 х 490 пикселей, отслеживают пульс и насыщенность крови кислородом (SpO2). Предусмотрено 120 спортивных режимов, защита от воды (5ATM). Аккумулятор ёмкостью 180 мА·ч обеспечивает до 15 дней автономной работы. Поддерживается Bluetooth 5.2 и подключение к смартфонам на основе Android 6.0 или iOS 10.0 и более свежих версиях ОС.