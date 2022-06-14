S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет только в 2023 году

На игровой конференции Summer Game Fest 2022 был представлен список проектов, которые выйдут на ПК и на консолях Microsoft в течение года. В этом списке есть S.T.A.L.K.E.R. 2, она указана в числе игр, ожидаемых в 2023 году.

Первоначально S.T.A.L.K.E.R. 2 планировали выпустить еще 28 апреля 2022 года, однако по понятным причинам киевская студия сообщила о переносе релиза на 8 декабря. Также утверждалось, что игру переводят с Unreal Engine 4 на Unreal Engine 5, что потребовало существенной переработки моделей и окружения.

Позднее разработчики сообщили, что создание игры приостановлено, а в мае стало известно о возобновлении работы, но уже на новом месте – студия перебралась в Чехию.