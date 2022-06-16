Опубликованы первые тесты производительности процессора M2

Новый процессор Apple M2 на 19% быстрее, чем чип M1. По крайней мере, такой результат показывает оценка многоядерной производительности грядущего 13" MacBook Pro в бенчмарке Geekbench. Примечательно, что на мероприятии WWDC компания Apple заявила, что её новый процессор быстрее своего предшественника на 18%, так что тест Geekbench 5 полностью этому соответствует.

Apple M2, работающий на тактовой частоте 3,49 ГГц, набрал 1919 баллов в одноядерном тесте, что примерно на 12% больше, чем у M1, а в многоядерном тесте 8928 баллов – на 19% больше. Для сравнения, результаты чипа Apple M1, который работает на частоте 3,2 ГГц, в одноядерном и многоядерном тестах составляют 1707 и 7419 соответственно.