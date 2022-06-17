"Нелегальные" смартфоны Samsung не работают в России

Некоторые смартфоны компании Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России. Об этом сообщили "Известия", ссылаясь на свои источники.

Если вставить в новый смартфон SIM-карту российского оператора, то гаджет не включится, если он не предназначен для продажи в странах ЕАЭС. Издание указало, что эта проблема распространяется на все смартфоны компании, которые ввозятся в РФ по параллельному импорту. Чтобы устройство работало в России, в него нужно вставить SIM-карту оператора, который работает в географической зоне, куда Samsung официально отгрузил гаджет, а затем поговорить по нему несколько минут.

Пока такая проблема замечена только с телефонами Samsung. У покупателей и владельцев iPhone подобных трудностей не возникает.