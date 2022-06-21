Google запустила сервис с картой Земли, обновляемой в реальном времени

Компания Google представила карту мира, обновляемую в режиме реального времени. В сервисе Dynamic World можно посмотреть, чем на данный момент покрыт каждый метр поверхности планеты.

Карта разработана совместно с Институтом мировых ресурсов. В сервисе используются спутниковые снимки, которые обрабатываются нейросетью и в режиме реального времени показывают, как изменяется поверхность Земли. Можно посмотреть, чем покрыта та или иная территория – лесами, травой, снегом, водой, зданиями. Кроме того, можно увидеть, как выглядела территория ранее.

В Google указали, что в Dynamic World ежедневно загружается около 5 тысяч новых снимков. В компании считают, что сервис поможет ученым в оценке воздействия стихийных бедствий на природу и окружающую среду.