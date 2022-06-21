В российском NashStore появились зарубежные приложения

Российский магазин NashStore был запущен 9 мая в ответ на удаление зарубежными магазинами приложений тех организаций, которые попали под санкции. Теперь в нем стали появляться сервисы иностранных разработчиков. Так, для скачивания стали доступны сингапурская соцсеть коротких видео Likee и американский проигрыватель музыки Folder Player.

По словам директора по проектам компании-владельца NashStore Владимира Зыкова, к настоящему времени в магазин добавлены более 2000 приложений. Заявки получены от разработчиков из 63 стран, в том числе из Беларуси, Казахстана, Украины, Армении, Узбекистана, но часть приложений пока находится на модерации. "Все иностранные компании и физические лица приходят по собственной инициативе. Компании из США и Европы заинтересованы в том, чтобы вернуть упущенные платежи. В скором времени мы планируем запустить системную работу с иностранными компаниями, начнем с ЕАЭС и Азии", – заявил гендиректор NashStore Арсений Щельцин. Пока в магазине находятся только бесплатные приложения, но в будущем станут доступны функции оплаты.