AGON by AOC представляет новый игровой монитор

AGON by AOC представляет 34-дюймовый (86,4 см) широкоформатный монитор AGON PRO AG344UXM с захватывающими дух характеристиками: подсветка MiniLED с 1152 зонами локального затемнения с поддержкой DisplayHDR 1000, частота обновления 170 Гц при отклике 1 мс GtG, обеспечивающая плавное движение, и высокое разрешение UWQHD 3440x1440, обеспечивающее высокую четкость и детализацию изображения. Гарантируя превосходное погружение в симуляторы, гонки и игры от первого лица, где дополнительное периферийное зрение является преимуществом для пользователя, AG344UXM также прекрасно справляется с задачами домашнего офиса и стриминга благодаря интерфейсу HDMI 2.1, возможности подключения USB-C и встроенному KVM-переключателю.

Погружение на нескольких фронтах

Монитор AG344UXM со своим широкоформатным экраном превосходно дополняет ассортимент высокопроизводительных моделей AGON PRO для геймеров-энтузиастов. Благодаря подсветке MiniLED монитор AG344UXM имеет 1152 зон локального затемнения, которые могут индивидуально загораться или потухать, обеспечивая отдельные участки насыщенными темными оттенками или освещением с максимальной яркостью 1000 нит в пределах одного кадра. Сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 1000, этот широкий динамический диапазон значительно увеличивает воспринимаемую контрастность и создает реалистичное изображение, одновременно отображая палящий солнечный свет и глубокие, темные оттенки без размытия общего изображения. Благодаря матрице IPS с точной цветопередачей, AG344UXM обеспечивает широкие углы обзора 178°/178°, 10-битную глубину цвета и широкий охват гаммы 99% DCI-P3 и 100% sRGB, воспроизводя сочные и яркие оттенки, как и задумывали создатели игр.

Монитор AG344UXM входит в серию AGON PRO компании AOC, которая призвана обеспечить перспективные технологии высочайшего уровня для легенд игрового сообщества. Благодаря частоте обновления кадров 170 Гц и времени отклика 1 мс GtG, AG344UXM демонстрирует превосходные результаты в качестве игрового монитора, а плавность движений в динамичных играх обеспечивает технология Adaptive-Sync, устраняющая разрывы и зависания. Кроме того, широкоформатное экранное пространство полностью заполняет поле зрения пользователя и создает эффект максимального погружения в игру.

Универсальность на высшем уровне

AG344UXM - явный претендент на звание лучшего монитора для любых задач: от игр и развлечений до профессиональной деятельности. Благодаря поддержке DisplayPort 1.4 и современного интерфейса HDMI 2.1 AG344UXM можно легко использовать совместно с новейшими GPU или консолями последнего поколения. Кроме того, AG344UXM оснащен разъемом USB-C, который поддерживает передачу полного сигнала дисплея с частотой обновления 170 Гц и 10-битным цветом, одновременно обеспечивая питание по технологии USB Power Delivery мощностью 90 Вт. Это означает, что к монитору можно подключить игровой ноутбук или мощный ПК высокого класса, чтобы использовать преимущества высокой частоты обновления монитора с помощью USB-C, одновременно обеспечивая питание и зарядку.

Возможность подключения по USB-C – это лишь малая часть всех возможностей USB док-станции. AG344UXM оснащен 4-портовым USB-концентратором с дополнительным портом USB-B (восходящий поток). На практике с помощью KVM-переключателя клавиатуру и мышь, подключенные к USB-концентратору AG344UXM, можно использовать для управления устройством, подключенным через порт USB-C (например, ноутбуком) или через восходящий порт USB-B (например, настольным ПК), обеспечивая полный контроль над несколькими устройствами на рабочем столе. Для максимального использования возможностей широкоформатного экрана AG344UXM также поддерживает режим Picture-by-Picture.

Современные геймеры с высоким пользовательским опытом не прочь продемонстрировать свои таланты и возможности в режиме livestream, и все большее число геймеров становятся создателями контента. Для такой аудитории использование AG344UXM является абсолютно оправданным. Широкоформатный экран со сверхшироким соотношением сторон не только обеспечивает захватывающее изображение в играх, но и повышает производительность в профессиональных задачах. На таком широком экране, как AG344UXM, временная шкала в программе для видеомонтажа гораздо лучше видна без необходимости прокрутки. При выполнении повседневных задач два приложения помещаются рядом, что значительно увеличивает продуктивность работы в многозадачном режиме. Кроме того, дополнительная площадь экрана позволяет разместить окно чата или ПО для стриминга рядом с самой игрой. Преимущество соотношения сторон экрана AG344UXM 21:9 также проявляется при просмотре фильмов в сочетании с 2 динамиками мощностью 8 Вт с поддержкой DTS.

Эффектный дизайн AG344UXM, напоминающий по стилю дизайн своих собратьев из серии AGON PRO, с безрамочной конструкцией и ярко-красными вкраплениями на тыльной стороне, отмечен наградой "Red Dot Design Award". RGB-подсветка LightFX, находящаяся на задней стороне монитора, может быть синхронизирована с другими периферийными устройствами AOC с помощью программного обеспечения G-Menu. Прочная эргономичная металлическая подставка AG344UXM предлагает регулировку наклона и поворота в соответствии с индивидуальными предпочтениями.

Настройки экранного меню AG344UXM можно регулировать с помощью проводного пульта дистанционного управления (QuickSwitch), 5-позиционного джойстика на задней панели или вышеупомянутого программного обеспечения G-Menu. Это позволяет пользователям выбирать, помимо прочего, один из 6 специальных игровых режимов и переключать такие настройки, как AOC Game Color (цветовая насыщенность), Dial Point (прицеливание), режим FPS или режим LowBlue.

AGON PRO AG344UXM поступит в продажу в июле 2022 года по рекомендованной розничной цене 5779 белорусских рублей.