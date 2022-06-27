МТС дарит скидку до 20% своим абонентам в честь юбилея компании

МТС дарит своим абонентам персональную скидку на устройства и гаджеты. Бонус позволит сэкономить до 20%, а его размер зависит от того, как долго вы пользуетесь услугами компании. Воспользоваться предложением можно как при покупке единым платежом, так и при покупке в рассрочку.

Скидка в честь дня рождения МТС предоставляется на смартфоны, планшеты, беспроводные наушники, смарт-часы и ряд других гаджетов. Девайсы по сниженной цене можно приобрести в рамках акций «Спасибо, что вы с нами» и «Спасибо, что вы с нами (гаджеты)» в интернет-магазине и салонах связи МТС.

Размер скидки определяется сроком действия абонентского номера с момента активации сим-карты:

до 10 лет — скидка 10%,

от 10 до 15 лет — скидка 15%,

от 15 лет и больше — скидка 20%.

Подробнее со списком моделей смартфонов и планшетов, участвующих в акции, и с условиями их приобретения со скидкой, можно ознакомиться здесь, с перечнем смарт-часов, беспроводных наушников и других гаджетов — здесь.

Узнать % скидки можно, обратившись к сотруднику в салоне связи МТС или в интернет-магазине.