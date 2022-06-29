Оборудование IBM и Cisco перестанет работать в России

Российские компании не смогут продлить лицензии на оборудование, купленное у компаний Cisco и IBM, что необходимо для активации новых устройств и продолжение работы и обслуживания уже используемых. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой сразу на два надёжных источника: представителя одного из крупных дистрибуторов и представитель крупной отечественной IT-компании.

Если IBM и Cisco не продлят лицензии, то соответствующая техника перестанет работать на территории России. Сообщается, что в первую очередь проблема коснётся сетевого оборудования от Cisco и систем хранения данных на базе процессоров на архитектуре IBM Power. Заметим, что не всё оборудование требует лицензий, но многое.

Отмечается, что проблема усугубляется тем, что большинство компаний покупали подобные лицензии всего лишь на год и потом просто их продлевали. В очень редких случаях приобретаются лицензии на срок 2–3 года. Так что довольно скоро некоторые устройства могут начать «окирпичиваться».

У российских компаний есть несколько выходов из данной ситуации, но каждый из них имеет некоторые нюансы. С одной стороны, можно было бы купить ключи заграницей и с их помощью активировать оборудование. Но в таком случае как Cisco, так и IBM могут заблокировать активацию за нарушение региональной привязки. Другой вариант: взлом систем, но в таком случае можно вообще всё сломать, да и в таком случае не будет обновлений, что сулит проблемами с точки зрения кибербезопасности.

Добавим, что IBM объявила об увольнении сотрудников в России и уходе из страны 7 июня 2022 года, а Cisco озвучила планы по постепенному сворачиванию деятельности в России и Беларуси 23 июня.